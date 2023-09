Polizei Köln

POL-K: 230907-4-K Bundespolizisten stellen mutmaßlichen Räuber nach Taschendiebstahl - Festgenommener und Begleiter in Haft - Fahndungsrücknahme

Köln (ots)

Nachtrag zu den Pressemitteilungen Ziffer 3 vom 31. Mai und Ziffer 2 vom 14. Juli:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5522136

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5558616

Am Montag (4. September) haben Beamte der Bundespolizei im Kölner Hauptbahnhof einen 18 Jahre alten Algerier festgenommen, der unmittelbar zuvor einem Reisenden dessen Mobiltelefon aus dem Rucksack gestohlen haben soll. Die Polizei Köln hatte bereits mit Fotos aus der polizeilichen Videobeobachtung nach dem 18-Jährigen gefahndet, der im dringenden Verdacht steht, am 30. Mai einem an der roten Ampel Komödienstraße/Tunisstraße wartenden SUV-Fahrer dessen Armbanduhr geraubt zu haben. Ein Haftrichter erließ Haftbefehl gegen den Festgenommenen. Bei seiner Festnahme hatte er sich in Begleitung eines 28 Jahre alten Landsmannes befunden. Gegen diesen lag bereits ein Haftbefehl vor.

Die Grundlage für die Öffentlichkeitsfahndung ist damit entfallen. Die Fotos dürfen nicht mehr verwendet werden. (cg/al)

