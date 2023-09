POL-K: 230907-2-K Erneut erfolgloser Einbruch in Tresorraum in Köln-Flittard - Zeugensuche

Polizei Köln

Gleich zweimal haben Unbekannte versucht, an den vermuteten Bargeldinhalt eines Bankautomaten auf der Peter-Grieß-Straße im Stadtteil Köln-Flittard zu gelangen, gingen jedoch leer aus. In beiden Fällen gelangten die Täter über eine schlecht gesicherte Tür eines leerstehenden Geschäfts in das Gebäude. Dort trennten sie nur eine abgehängte Decke und eine Wand vom Tresorraum. Beim ersten Versuch, der am 31. August festgestellt wurde, waren sie in die Decke über den Tresorraum geklettert. Bei der Tatausführung dürften sie mangels Beschädigung am Automaten gestört worden sein. Am Dienstag (5. September) stellte ein Sicherheitsmitarbeiter gegen 15 Uhr fest, dass Unbekannte hinter dem Geldautomaten die Wand durchbrochen und vergeblich versucht hatten, den Bankautomaten aufzuflexen (Foto 1 und 2). Die Polizei sucht dringend Zeugen und fragt: Wer hat in der Nacht zu Donnerstag (31. August) oder in der Nacht zu Dienstag (5. September) Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit den Einbrüchen stehen könnten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 71 unter Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (ls/de)

