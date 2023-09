Polizei Köln

POL-K: 230906-3-K Zivilbeamter stellt mutmaßliche Taschendiebinnen auf dem Weg zum Dienst

Köln (ots)

Am Dienstagvormittag (5. September) hat ein Kölner Polizist auf der Geisbergstraße in Sülz drei 24-, 25- und 26-jährige mutmaßliche Taschendiebinnen in flagranti festgenommen. Verstärkungskräfte fuhren die Frauen zur Wache und leiteten Strafermittlungen gegen das verdächtige Trio ein. Noch vor Ort händigten die Beamten der bestohlenen Seniorin (82) ihr bei der 26-Jährigen sichergestelltes Bargeld wieder aus.

Gegen 11 Uhr hatte der Polizist, der zuvor unterwegs zum Dienstantritt auf der Innenstadtwache gewesen war, beobachtet, wie sich die Verdächtigen um die Rentnerin scharten. Während die 24-Jährige der Kölnerin einen Stadtplan zeigte und sie augenscheinlich nach dem Weg fragte, näherte sich die ältere Komplizin der somit Abgelenkten von hinten. Bevor sich die Gruppe mit der Beute entfernen konnte, schritt der Beamte ein. (cg/al)

