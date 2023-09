Polizei Köln

POL-K: 230905-5-K Gestohlenes Fahrrad weiterhin verschollen - stattdessen Drogen gefunden - Festnahme

Köln (ots)

Nach einem Fahrraddiebstahl auf der Mindener Straße in Köln-Deutz haben Kriminalpolizisten am Montagnachmittag (4. September) auf richterliche Anordnung ein Wohnhaus auf der Servatiusstraße im Stadtteil Köln-Ostheim durchsucht. Ermittlungen hatten ergeben, dass das Fahrrad dort abgestellt worden sein soll. Während das Fahrrad weiter verschollen blieb, wurde die Durchsuchung des Gartenhauses einem Mann (40) zum Verhängnis, der sich dort aufhielt. Seine Überprüfung ergab, dass er in anderer Sache von der Staatsanwaltschaft gesucht wurde. Doch damit nicht genug: In einer von ihm mitgeführten Tasche fanden die Polizisten mehr als 45 Gramm Amphetamin. Da er keinen festen Wohnsitz hat und zudem einschlägig bei der Polizei bekannt ist, nahmen die Polizisten ihn fest. Er wird einem Haftrichter vorgeführt. (ls/de)

