POL-WES: Wesel - Polizei sucht Zeugen nach Mülltonnen-Brand

Dinslaken (ots) - Innerhalb kürzester Zeit schlugen Einbrecher die Scheibe einer Terrassentür eines Hauses an der Sebastianstraße ein. Dadurch verschafften sie sich Zugang ins Innere. Die Täter durchwühlten in allen Räumen Schubladen und Schränke. Was sie stahlen steht zurzeit nicht fest. Die Besitzer hatten die Doppelhaushälfte gegen 09.30 Uhr verlassen und bei ihrer Rückkehr gegen 12.15 Uhr den Schaden bemerkt. ...

