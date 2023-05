Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Falscher Polizeibeamter - 88- Jähriger wird Opfer

Wesel (ots)

Am Sonntagabend wurde ein 88-jähriger Weseler Opfer eines Trickbetruges durch einen falschen Polizeibeamten.

Zuvor hatte der Senior einen Anruf erhalten, bei dem ein "falscher Polizeibeamter" ihn auf eine Verbrecherbande hingewiesen hatte, die sein Geld entwenden wolle.

In mehreren Folgeanrufen brachten die Täter den Weseler dazu eine fünfstellige Bargeldsumme an den falschen Polizeibeamten zu übergeben.

Die Übergabe erfolgte gegen 22 Uhr an seiner Wohnanschrift.

Bei dem Abholer handelte es sich um einen Mann Mitte 30. Er war ca. 180 cm groß, hatte blondes Haar und trug einen grauen Trainingsanzug.

Tipps der Polizei: - Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

