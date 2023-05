Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei sucht zwei Täter nach räuberischem Diebstahl

Dinslaken (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl sucht die Polizei zwei Täter. Die Diebe stahlen am Freitag gegen 15.15 Uhr aus einem Drogeriemarkt an der Straße Am Neutor Nahrungsmittel, Schminke und Schmuck. Der Ladendetektiv bemerkte das und versuchte, die Täter aufzuhalten. Diese konnten sich jedoch losreißen und flüchteten mit Fahrrädern in Richtung Karl-Heinz-Klingen-Straße.

Bei den Tätern handelt es sich um eine Frau und einen Mann. Die Frau ist etwa 30 bis 40 Jahre alt und circa 170 bis 180 cm groß. Sie hatte eine kräftige Figur. Darüber hinaus trug sie eine grüne Jacke mit Camouflage-Muster, ein oranges T-Shirt mit V-Ausschnitt, eine schwarze Hose und weiße Schuhe. Der Mann ist etwa 30 Jahre alt und circa 180 bis 185 cm groß. Er hatte eine kräftige Statur und war mit einer schwarzen Basecap und einem weißen T-Shirt gekleidet.

Die Polizei Dinslaken bittet Zeugen, dass sie sich mit ihr unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell