Polizei Köln

POL-K: 230905-4-K Rollerfahrer stürzt an Mülheimer Brücke - Fußgängerin verletzt - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Freitag (1. September) soll am Wiener Platz/Clevischer Ring in Mülheim ein 50 - 60 Jahre alter Mann mit dunkelblonden kurzen Haaren beim Abbiegen mit seinem Motorroller gestürzt sein. Infolge des Unfalls gegen 13.30 Uhr soll sein führerlos weiterrutschender Roller eine Fußgängerin (24) leicht verletzt haben. Der als "Schnäuzerträger in schwarzer Motorradjacke mit grünen Akzenten" beschriebene Fahrer sei anschließend weitergefahren, teilte die Kölnerin später auf einer Polizeiwache mit. Sie habe an einem Fußgängerüberweg auf dem Clevischen Ring gestanden, als der Rollerfahrer von der Mülheimer Brücke kommend nach links habe abbiegen wollen. Das Verkehrskommissariat 2 bittet Zeugen dringend um Hinweise zum Unfallgeschehen und dem mutmaßlich flüchtigen Rollerfahrer unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/de)

