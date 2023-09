POL-K: 230907-3-Lev Unbekannte werfen Gasflasche auf Glasdach - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots) - Dank des engagierten Einsatzes von Angestellten eines Rewe-Supermarktes in Köln-Weidenpesch hat eine Polizeistreife am Mittwochabend (6. September) einen mutmaßlichen "Pograpscher" auf der Neusser Straße festgenommen. Gegen 18.30 Uhr soll der 41-Jährige, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz ...

