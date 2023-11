Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Container auf Baustelle aufgebrochen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Unbekannte haben auf einer Baustelle in Delmenhorst abgestellte Container aufgebrochen und Werkzeuge entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Montag, 30. November 2023, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 01. November 2023, 06:30 Uhr, begaben sich unbekannte Personen auf das umzäunte Baustellengelände in der Stickgraser Allee, hebelten hier abgestellte Container auf und entwendeten unter anderem eine Arbeitsmaschine. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro.

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Baustelle gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04421/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

