POL-DN: Beim Abbiegen weggerutscht

Düren (ots) - Zwischen Samstagabend und Montagmorgen wurden in Düren zwei Mercedes Sprinter entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Ein 50-jähriger Dürener stellte seinen Kastenwagen am Samstag auf einem öffentlichen Parkplatz in er Kreuzstraße in Düren ab. Am Montagmorgen stellte er fest, dass sein Fahrzeug entwendet wurde. In dem blauen Sprinter, an dem zuletzt das amtliche Kennzeichen DN-QE356 angebracht war, ...

mehr