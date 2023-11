Polizei Düren

POL-DN: Zwei Transporter entwendet - Zeugen gesucht

Düren (ots)

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen wurden in Düren zwei Mercedes Sprinter entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 50-jähriger Dürener stellte seinen Kastenwagen am Samstag auf einem öffentlichen Parkplatz in er Kreuzstraße in Düren ab. Am Montagmorgen stellte er fest, dass sein Fahrzeug entwendet wurde. In dem blauen Sprinter, an dem zuletzt das amtliche Kennzeichen DN-QE356 angebracht war, befand sich unter anderem Bargeld in Höhe von 150 Euro und Lebensmittel mit einem Gesamtwert im unteren vierstelligen Bereich. Der Geschädigte kann den Tatzeitraum auf die Zeit von Samstag (11.11.2023), 19:00 Uhr und Montag (13.11.2023), 08:00 Uhr eingrenzen.

Zu einem weiteren Diebstahl eines Transporters kam es in der Nacht von Sonntag (12.11.2023) auf Montag (13.11.2023) in der Brückenstraße in Düren. In diesem Fall stellte ein 61-jähriger Dürener am Montagmorgen um 08:00 Uhr fest, dass sein schwarzer Mercedes Sprinter in der Nacht das Ziel von unbekannten Dieben war. Das Fahrzeug, das zum Zeitpunkt des Diebstahls mit dem amtlichen Kennzeichen DN-L7771 versehen war, stand am Sonntagabend gegen 21:30 Uhr noch auf dem Hof des Geschädigten. Zum Zeitpunkt des Diebstahls befanden sich in dem Transporter neben zwei Leitern noch diverse Werkzeuge.

Zeugen, die der Polizei mit sachdienlichen Hinweisen helfen können, werden gebeten, sich bei der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421-949-2425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell