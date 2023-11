POL-DN: Beginn der fünften Jahreszeit

Düren (ots) - Am 11.11.2023 gegen 22:00 Uhr ereignete sich am Gleis 23 am Hauptbahnhof in Düren eine Kollision zwischen einem Fußgänger und der Rurtalbahn, bei dem der Mann lebensgefährlich verletzt wurde. Um 22:35 Uhr erhielt die Leitstelle den Notruf eines Zeugen, der einen verletzten Mann im Gleisbett am Bahnhof Düren gefunden hatte. Den Vorfall selbst habe er ...

