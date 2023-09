Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 36-jährigen Deutschen am Bahnhof Kleve fest

Kleve (ots)

Am 23. September 2023 um 23:46 Uhr stellte die Bundespolizei im Rahmen der bahnpolizeilichen Aufgabenwahrnehmung einen 36-jährigen Deutschen am Bahnhof in Kleve fest. Eine Überprüfung seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Krefeld wegen des Verdachtes von Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Gesuchte wurde verhaftet und zur Dienststelle der Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Am Sonntagvormittag konnte die Person zur Verkündung des Untersuchungshaftbefehls der Wachtmeisterei vom Amtsgericht Kleve übergeben werden.

