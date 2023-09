POL-MFR: (1017) Wohnungseinbruch im Ansbacher Norden - Zeugen gesucht

Puschendorf (ots) - In der Nacht von Freitag (01.09.2023) auf Samstag (02.09.2023) brachen bislang unbekannte Täter in einen Discounter in Puschendorf (Lkrs. Fürth) ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Die Unbekannten verschafften sich im Zeitraum von 20:45 Uhr bis 05:45 Uhr mutmaßlich über das Dach Zutritt zu dem Markt im Schlagweg. Im Büro des Discounters öffneten sie einen Tresor und ...

mehr