Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsinsel beschädigt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Durch einen Zeugen wurde Montagmittag bekannt, dass die Verkehrsinsel in der Stadtrodaer Klosterstraße Beschädigungen aufweist. Dem Spurenbild zu urteilen wurden diese durch ein noch unbekanntes Fahrzeug verursacht. Der Zeitraum kann auf die vergangenen fünf Tage, sprich ab dem vergangenen Mittwoch, datiert werden. Der unbekannte Fahrzeugführer verließ die Unfallstelle nach dem Ereignis pflichtwidrig. Hinweise nimmt die Polizei Saale-Holzland unter 036428-640 oder per E-Mail an pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de entgegen.

