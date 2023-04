Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall wegen Gegenverkehr

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 26-jähriger Fahrer eines Lkw Mercedes war am Montagmittag auf der Landstraße aus Richtung Nennsdorf in Richtung Autobahnauffahrt Bucha unterwegs. Im kurvigen Bereich kam ihm dann ein blaufarbener Pkw entgegen, welcher zum Teil die Gegenfahrbahn nutzte. Daraufhin wich der 26-Jährige nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei kam es jedoch zur Kollision mit der Leitplanke, welche dadurch beschädigt wurde. Auch am Lkw entstand Sachschaden. Der Fahrer des unbekannten Pkw verließ die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben werden gebeten sich bei der Polizei Saale-Holzland unter 036428-640 oder per E-Mail an pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell