POL-DN: Verdächtiges Ansprechen von Kindern - Unkontrollierte Verbreitung von Verdachtsfällen in Sozialen Medien schürt Angst

Aldenhoven (ots) - Am späten Mittwochnachmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Landesstraße 109. Ein 46-Jähriger aus Übach-Palenberg geriet in den Gegenverkehr und stieß mit einem Wohnmobil und einem weiteren Pkw zusammen. Gegen 17:10 Uhr befuhr der 46-Jährige mit seinem Pkw die L109 aus Richtung Siersdorf in Fahrtrichtung Dürboslar. In einer Linkskurve geriet sein Fahrzeug ins Schleudern und ...

