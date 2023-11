Polizei Düren

POL-DN: Drei Verletzte bei Zusammenstoß mit Streifenwagen

Düren (ots)

Am Donnerstagabend (15.11.2023) stießen auf der Bundesstraße 56 zwischen Gut Stepprath und Dürener Automeile ein Leichtkraftrad und ein Streifenwagen der Polizei Düren zusammen.

Gegen 19:20 Uhr befuhr ein 28-jähriger Polizeibeamter mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn die B 56 aus Richtung Düren kommend in Fahrtrichtung Stockheim. Verkehrsteilnehmer aus beiden Richtungen bildeten in der Mitte der Fahrbahn eine Rettungsgasse für den durchfahrenden Streifenwagen. Ersten Ermittlungen zu Folge scherte ein 17-jähriger Kradfahrer hinter dem vor ihm fahrenden Pkw einer 52-jährigen, die die B 56 in Fahrtrichtung Düren befuhr, aus und kollidierte mit dem in der Fahrbahnmitte fahrenden Dienstfahrzeug. Das Zweirad des 17-Jährigen wurde nach dem Zusammenprall mit dem Streifenwagen gegen den Pkw der 52-Jährigen aus Elsdorf geschleudert. Durch den Zusammenstoß kam der Dürener zu Fall. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rtw in ein Krankenhaus gebracht. Sein 16-Jähriger Sozius verletzte sich bei dem Sturz leicht. Der 28-Jährige Polizeibeamte wurde bei dem Unfall ebenfalls leicht verletzt. Der Streifenwagen, sowie das Leichtkraftrad waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

