Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannte setzt Müllcontainer in Brand - Bundespolizei ermittelt

Dortmund (ots)

Am gestrigen Montagabend (8. Mai) entzündete eine Frau am Parkplatz des Dortmunder Hauptbahnhofs einen großen Abfallbehälter. Ein Zeuge informierte unverzüglich die Bundespolizei.

Gegen 19:45 Uhr wandte sich ein 41-Jähriger an Bundespolizisten im Hauptbahnhof Dortmund und gab an, dass er soeben gesehen habe, wie eine junge Frau einen Müllcontainer in Brand gesetzt habe. Dieser befinde sich am Parkplatz des Bahnhofs und die Tatverdächtige sei ebenfalls noch vor Ort. Eine Frau, welche der Personenbeschreibung entsprach, trat sofort die Flucht in unbekannte Richtung an, als sie die Beamten erblickte. Eine Nacheile, sowie die Fahndung im Nahbereich blieb erfolglos.

Der Inhalt des Containers qualmte bereits. Die Feuerwehr wurde unverzüglich alarmiert. Wenige Sekunden später kam es zu einer Flammenentwicklung. Dadurch wurde der Behälter sehr stark beschädigt bzw. zerstört. Die Feuerwehr Dortmund löschte diesen anschließend. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung gegen die Unbekannte ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell