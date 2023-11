Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Kollision zwischen PKW und Pedelec

Stralsund (LK VR) (ots)

Am 02.11.2023, gegen 15:30 Uhr ereignete sich in Stralsund im Heinrich-Heine-Ring, auf Höhe vom Ärztehaus Schwedenschanze, ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Der 71-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Toyota befuhr den Parkplatz des Ärztehauses in Richtung Heinrich-Heine-Ring. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden 37-jährigen deutschen Radfahrers (Pedelec). Bei dem Zusammenstoß wurde der 37-jährige leicht verletzt, so dass dieser zur weiteren Untersuchung in das Helios Klinikum in Stralsund eingeliefert wurde. Der geschätzte Gesamtschaden wird auf ca. 1.500 Euro beziffert.

