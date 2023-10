Polizei Bonn

POL-BN: Bonn/Vilich-Müldorf: Sachbeschädigung an Pkw - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots)

In der Nacht von Samstag (21.10.2023) auf Sonntag (22.10.2023) haben Unbekannte in Vilich-Müldorf insgesamt 28 Pkw beschädigt - insbesondere waren hochpreisige Fahrzeuge betroffen. Die Autos waren im Bereich Am Herrengarten/Adolf-Quad-Straße/Mendener Weg abgestellt. Die Täter beschädigten in allen Fällen, vermutlich mit einem spitzen Gegenstand, den Lack der Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 60.000 Euro.

Das zuständige Kriminalkommissariat 15 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wem sind im Tatzeitraum an den Tatörtlichkeiten verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an kk15.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

