Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Vandalismus

Offenburg (ots)

Ein noch Unbekannter beschädigte in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Scheibe der Klinik in der Bertha-von-Suttner-Straße. Offenbar nutzte der Unbekannte einen Backstein und warf diesen auf die Verglasung. Dabei ging nicht nur die Verglasung zu Bruch, auch wurden die innen hängenden Lamellen beschädigt. Eingedrungen ist bei dem Vorfall niemand in das Gebäude. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.200 Euro.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell