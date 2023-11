Polizei Düren

POL-DN: Zwei Einbrüche in Aldenhoven

Aldenhoven (ots)

In Aldenhoven hat es am Donnerstag (16.11.2023) zwei Einbrüche gegeben. In beiden Fällen machten die Täter Beute.

Zunächst brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 14:45 Uhr und 18:50 Uhr in ein Haus auf der Mies-van-der-Rohe-Straße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu einem Wohnhaus. Dann durchsuchten sie sämtliche Schränke. Die Täter erbeuteten Bargeld mit einem Wert im unteren vierstelleigenen Bereich.

Auch in der Pützdorfer Straße waren Einbrecher unterwegs. Der Tatzeitpunkt liegt hier zwischen 18:00 Uhr und 19:20 Uhr. Über den Garten eines Einfamilienhauses gelangten die Täter auf das Grundstück und verschafften sich durch eine Terrassentür unbefugt Zutritt zum Haus. Hier durchsuchten sie dann einige Räume. Mit Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich flüchteten sie.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

