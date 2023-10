Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Sundern (ots)

Am Mittwoch wurde ein schwarzer Audi in Sundern beschädigt. Zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr stand das Auto auf einem Parkplatz im Bereich "Jostes-Gäßchen" geparkt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das Auto. Anschließend entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933 - 90200 in Verbindung zu setzen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

