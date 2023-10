Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in eine Gartenhütte

Schmallenberg (ots)

Am Montag sind unbekannte Täter zwischen 07:45 Uhr und 09:00 Uhr in eine Gartenhütte am "Oberdreveweg" eingedrungen. Sie durchwühlten Räume und Schränke. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine Erkenntnisse über mögliche Tatbeute vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974 - 90200 entgegen.

