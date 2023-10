Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Radfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Arnsberg (ots)

Am Montag kam es gegen 14:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Neheim. Im Bereich der Kreuzung Johannesstraße / Schobbostraße begegneten sich ein unbekannter Fahrradfahrer und in ein 55-jähriger Autofahrer aus Arnsberg. Aus ungeklärter Ursache wäre es beinahe zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern gekommen. Durch Vollbremsungen konnten sie die Kollision jedoch verhindern. Dabei fiel der Fahrradfahrer allerdings hin. Als der Autofahrer ausstieg, um zu helfen und die Unfallaufnahme einzuleiten, stand der Radfahrer auf und schlug und spuckte dem 55-Jährigen in sein Gesicht. Dann flüchtete er mit seinem Fahrrad vom Unfallort. Jetzigen Erkenntnissen nach ist der Radfahrer ein Mann im Alter von 20-25 Jahren. Er soll ungefähr 1,80 Meter groß, schlank und sportlich sein und dunkle kurze Haare haben. Zum Unfallzeitpunkt soll er eine schwarze Jacke und einen weißen Rucksack getragen haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 entgegen. Das zuständige Kommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

