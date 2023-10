Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall nach Verfolgung

Schmallenberg (ots)

Am Samstag gegen 5:10 Uhr beabsichtigten die Beamten ein Auto auf der Oststraße zu kontrollieren. Der Fahrer ignorierte die Anhaltezeichen und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. In einer Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab, touchierte einen geparkten PKW und prallte gegen ein weiteres geparktes Auto. Der Fahrer flüchtete zu Fuß. Eine Fahndung verlief negativ. Der 34-jährige Beifahrer aus Selm verblieb leicht verletzt am Unfallort. Im Innenraum des PKW konnten die Beamten mögliches Diebesgut sicherstellen. Ermittlungen ergaben, dass in der Nacht von Freitag auf Samstag acht PKW in der Leostraße, der Franz-Hitze-Straße, dem Finkenweg, der Ringstraße, der Wormbacher Straße und der Straße "In der Seilmecke" aufgebrochen wurden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen besteht die Möglichkeit, dass die beiden Männer an den PKW-Aufbrüchen beteiligt waren. Bei dem flüchtigen Fahrzeugführer soll es sich um einen 37-jährigen Mann aus Attendorn handeln. Der Beifahrer wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

