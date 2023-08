Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230824.1 Kiel: Untersuchungshaft nach Personenkontrolle in Kiel-Gaarden

Vorgestern kontrollierten Einsatzkräfte des Kommissariats 17 der Kieler Kriminalpolizei und des 4. Polizeireviers gemeinsam mit dem Kommunalen Ordnungsdienst eine größere Personengruppe am Karlstal. Dabei fanden sie bei mehreren Personen Betäubungsmittel. Bei einer Person fanden die Beamtinnen und Beamte Betäubungsmittel in nicht geringer Menge. Der Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Am Dienstagvormittag kontrollierten insgesamt vierzehn Polizeibeamtinnen und -beamte des für Rauschgift-Kriminalität zuständigen K 17 der BKI Kiel und des 4. Polizeireviers gemeinsam mit vier Mitarbeitern des Kommunalen Ordnungsdienstes ab 10:00 Uhr mehrere Personen, die der örtlichen Alkohol- und Drogenszene zuzuordnen sind. Dabei fanden die sie bei einigen Personen Betäubungs- bzw. Arzneimittel.

Ein kontrollierter 60-jähriger Mann steht unter Verdacht, mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 17 nahmen den Mann fest und leiteten ein Strafverfahren ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Kiel gestern einen Haftbefehl gegen den polizeibekannten Mann. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Auf Grund der weiteren aufgefundenen Betäubungs- und Arzneimittel leiteten die Ermittlerinnen und Ermittler ebenfalls Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz bzw. gegen das Arzneimittelgesetz gegen mehrere Personen ein. Die Polizei wird auch in Zukunft gleichartige Kontrollen durchführen.

