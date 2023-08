Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230822.1 Kiel: Mutmaßlicher Betäubungsmittelhändler in Untersuchungshaft

Am vergangenen Donnerstag führten Beamtinnen und Beamte der Polizei gemeinsam mit Mitarbeitern des Kommunalen Ordnungsdienstes eine Personenkontrolle am Schützenpark durch. Eine kontrollierte Person steht im Verdacht, mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Der Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Ab 12:00 Uhr kontrollierten insgesamt neun Polizeibeamtinnen und -beamte des 3. Polizeireviers gemeinsam mit sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kommunalen Ordnungsdienstes der Landeshauptstadt Kiel mehrere Personen im Schützenpark. Im Rahmen dieser Kontrolle fanden die Einsatzkräfte bei mehreren Personen Betäubungsmittel.

Gegen einen 38-jährigen Mann ergab sich noch vor Ort der Verdacht, der Verkäufer der aufgefundenen Betäubungsmittel zu sein. Die Staatsanwaltschaft Kiel beantragte beim Amtsgericht Kiel einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes im Kieler Stadtteil Gaarden. Bei der Wohnungsdurchsuchung fanden die Ermittlerinnen und Ermittler weitere Betäubungsmittel und drei Schreckschusswaffen. Sie nahmen den Mann fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Kiel einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 38-Jährigen. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Staatsanwaltschaft Kiel und das Kommissariat 17 der Bezirkskriminalinspektion Kiel haben in dieser Sache ein Strafverfahren eingeleitet. Auf Grund der weiteren aufgefundenen Betäubungsmittel im Schützenpark leiteten die Ermittlerinnen und Ermittler ebenfalls Strafverfahren gegen mehrere Personen ein.

