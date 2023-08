Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230818.1 Kiel: Schussgeräusch löst Polizeieinsatz aus

Kiel (ots)

Im Stadtteil Suchsdorf kam es Freitagmorgen zu einem größeren Polizeieinsatz, da ein Anwohner eine männliche Person mit eventuell einer Waffe gesehen hätte. Zuvor sei ein schussähnliches Geräusch zu hören gewesen.

Gegen 07:00 Uhr meldete sich ein Anrufer bei der Polizei und teilte mit, dass er im Amrumring ein schussähnliches Geräusch gehört hätte und kurz darauf eine männliche Person mit einem Gegenstand, vermutlich einer Waffe, in der Hand gesehen hätte. Die Person hätte sich dann in Richtung Sandweg "An der Au" entfernt.

Polizeikräfte suchten daraufhin den Bereich Amrumring und umliegende Straße nach der gemeldeten Person ab. Eingesetzte Beamtinnen und Beamte stellten weder die Person noch Schussgeräusche fest. Nach fast drei Stunden wird der Einsatz beendet und die Entlassung der Polizeikräfte läuft.

Eva Rechtien

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell