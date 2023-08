Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230821.2 Kreis Plön: Verkehrsunfälle mit Motorrädern

Kreis Plön (ots)

Am Samstag kam es im Kreis Plön zu zwei Unfällen mit Motorrädern. Die Motorradfahrer erlitten dabei leichte bis schwere Verletzungen.

Um 09:25 Uhr befuhr ein 35-Jähriger mit seiner Yamaha die Bundesstraße 76 aus Kiel kommend. Kurz nach dem Kreuzungsbereich Trent / Wielen bremste der Fahrer des Motorrades aus unbekannten Gründen ab und stürzte. Hierdurch erlitt der 35-Jährige leichte Verletzungen. Eine Behandlung des Motorradfahrers erfolgte in einem umliegenden Krankenhaus. Der vorläufig geschätzte Sachschaden am Motorrad liegt bei 5.000 Euro.

Wenige Stunden später, gegen 14:40 Uhr, hielt eine Autofahrerin verkehrsbedingt in Plön in Höhe der Ascheberger Straße 3 an. Ein 49-jähriger Honda Fahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf den haltenden PKW auf. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein umliegendes Krankenhaus. Die Autofahrerin wurde nicht verletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

In beiden Fällen haben die örtlichen Polizeidienststellen Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Eva Rechtien

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell