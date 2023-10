POL-HSK: Raubdelikt in Neheim

Brilon (ots) - Im Zeitraum vom 05.10.2023, 19:00 Uhr - 06.10.2023, 18:30 Uhr gingen bislang unbekannte Täter ein Wohnhaus in der Straße Petersborn in Gudenhagen-Petersborn an. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten in das Innere des Wohnhauses. Hier entwendeten sie einen Tresor und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise oder verdächtige Feststellungen bitte an die Polizeiwache Brilon unter 02961/9020 3311. (Schl.) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

