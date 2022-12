Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Trunkenheitsfahrt

58-Jähriger fährt nach Unfall weiter

Kevelaer (ots)

Am Donnerstag (8. Dezember 2022) gegen 16:50 Uhr stand ein 82-jähriger aus Kevelaer mit seiner Mercedes E-Klasse auf der Linksabbiegerspur der Ampel auf der Klever Straße, um in die Rheinstraße abzubiegen. Plötzlich kam ein Autofahrer in einem Mitsubishi aus der Rheinstraße, bog auf die Klever Straße und kollidierte mit dem Mercedes. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Mann, der am Steuer des Mitsubishi saß, stieg nach ersten Erkenntnissen kurz aus, sammelte sein abgefallenes Kennzeichen wieder ein und fuhr weiter - obwohl ein Unfallzeuge ihn angesprochen hatte. Der Zeuge, ein 39-Jähriger aus Kevelaer, fuhr dem Mitsubishi deshalb hinterher. Es gelang dem 39-Jährigen, den Mann auf der Holbeinstraße zur Rede zu stellen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Da es Hinweise auf Alkoholkonsum bei dem Mitsubishi-Fahrer gab, führten die eingesetzten Beamten einen Atemalkoholtest durch, der positiv ausfiel. Der 58-Jährige aus Kevelaer wurde zur Blutprobenentnahme mit zur Wache genommen, sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell