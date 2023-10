POL-HSK: Verkehrsunfall mit mehreren schwerverletzten Personen

Brilon, Arnsberg, Hochsauerlandkreis (ots) - In der Nacht zu Montag sind unbekannte Täter in einen Supermarkt in Arnsberg im Bereich "Teutenburg" eingebrochen. Gegen 03:00 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum. Dort entwendeten sie Zigaretten. Möglicherweise flüchteten die Täter mit einem grauen BMW. In der Nacht zu Donnerstag kam es zu einem ähnlichen Fall in Brilon am "Mühlenweg". Wieder ...

