Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Meschede (ots)

Am Donnerstag, den 28. September kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L743 in Bestwig. Jetzigen Erkenntnissen nach fuhr ein grüner Trecker in Richtung Wehrstapel. Ein LKW soll ihn gegen 08:55 Uhr im Bereich der Abzweigungen zu den dortigen Industriegebieten überholt haben. Vermutlich ist es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Trecker und dem LKW gekommen. Der LKW soll nach dem Unfall weiter in Richtung Wehrstapel gefahren sein. An dem Auflieger des LKW soll ein Kennzeichen mit der Städtekennung "OE" für angebracht gewesen sein. Zeugen, die Hinweise zu dem LKW, dem grünen Trecker oder zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 - 90200 in Verbindung zu setzen. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell