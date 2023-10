Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall mit Flucht und Verkehrsbeeinträchtigungen

Sundern (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 14:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L687 zwischen Langscheid und Amecke. Ein Gespann aus LKW und Anhänger war in Richtung Amecke unterwegs. Der LKW und der Anhänger waren mit Stroh beladen. In einer Kurve kam das Gespann von der Fahrbahn ab. Der Anhänger löste sich und rutschte eine Böschung hinab. Dabei verlor er einige Strohballen. Der Anhänger war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit, er musste geborgen werden. Die L687 war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Den jetzigen Erkenntnissen nach kam dem verunfallten Gespann in der Kurve Gegenverkehr entgegen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ist dabei möglicherweise auf der Gegenfahrbahn gefahren. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933 - 90200 zu melden.

