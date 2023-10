Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Arnsberg (ots)

Am Mittwochmorgen beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten PKW in Oeventrop. Anschließend entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort. Der beschädigte graue PKW stand auf einem Parkplatz im Bereich einer Arztpraxis an der "Kirchstraße" geparkt. Gegen 09:45 Uhr soll ein älterer Mann mit einem schwarzen Auto im Bereich der Unfallstelle rangiert haben. Ob er in Zusammenhang zu dem Verkehrsunfall steht, ist Gegenstand der Ermittlungen des zuständigen Verkehrskommissariats. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 in Verbindung zu setzen.

