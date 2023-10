Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kupferdiebstahl

Bestwig (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 10:00 Uhr und Mittwoch, 12:45 Uhr haben sich unbekannte Täter an einem Gebäude an der Bestwiger Straße zu schaffen gemacht. Sie montierten Kupferrohre ab. Teile davon nahmen sie anschließend mit. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 - 90200.

