Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter entwendet E-Scooter

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am späten Samstagabend entwendete ein bislang unbekannter Täter einen mittels Kabelschloss gesicherten E-Scooter in der Clementine-Bassermann-Straße. Der vermeintliche Täter konnte im Anschluss an die Tat durch den Sohn des Geschädigten im Bereich der Karlsruher Straße fahrenderweise auf dem geklauten E-Scooter gesichtet werden. Hierbei trug der Täter einen auffälligen Cowboy-Hut. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202-2880, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell