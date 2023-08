POL-HAM: Alkoholisierter BMW-Fahrer fährt gegen Begrenzungspfosten

Hamm-Heessen (ots) - Leicht verletzt wurde eine 38-jährige VW Golf-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Heessener Straße/Afyonring am Freitag, 4. August gegen 13.40 Uhr. Ein 48-jähriger Kia-Fahrer hatte zuvor den Afyonring in südlicher Richtung befahren, um dann in den Kreisverkehr zu fahren. Die 38-jährige Golf-Fahrerin befuhr die Heessener Straße in östlicher Fahrtrichtung und stieß mit dem Kia im ...

