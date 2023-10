Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwarzes E-Bike gestohlen

Schmallenberg (ots)

In der Nacht zu Samstag haben unbekannte Täter ein E-Bike an der Weststraße entwendet. Zwischen 00:30 Uhr und 04:00 Uhr durchtrennten sie das Fahrradschloss und nahmen ein schwarzes Mountainbike mit. Es handelt sich um ein Fahrrad des Herstellers Cube, Modell Reaction Hybrid in schwarz mit blauen Applikationen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974 - 90200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell