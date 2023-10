Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrskontrollen

Arnsberg, Hochsauerlandkreis (ots)

Die Polizei kontrollierte am Dienstag zwischen 14 - 19 Uhr an verschiedenen Orten in Arnsberg den Verkehr. Im Fokus der Kontrollen lag insbesondere die Geschwindigkeit. Insgesamt waren 166 Autofahrer und 24 Motorradfahrer zu schnell unterwegs. Bei erlaubten 50 km/h fuhr ein Autofahrer 110 km/h. Ein Motorradfahrer fuhr 92 km/h. Beide erwartet nun ein Fahrverbot. Zu schnelles Fahren gefährdet sowohl Sie als auch andere Verkehrsteilnehmer. Bei einem Unfall kann die Geschwindigkeit über Leben und Tod entscheiden. Ein weiterer Schwerpunkt der Verkehrskontrollen im HSK ist die Ablenkung am Steuer. Fünf Autofahrer waren am Dienstag im Blindflug unterwegs. Sie benutzten während der Fahrt ihr Mobiltelefon. Auch das kann lebensgefährlich sein. Wer bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h zwei Sekunden lang den Blick auf sein Handy richtet, fährt fast 30 Meter im Blindflug.

