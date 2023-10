Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Marsberg (ots)

Am Montag kam es gegen 14:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B7. Ein 20-Jähriger aus Medebach war mit seinem LKW aus Richtung Bredelar in Richtung Brilon unterwegs. Ihm kam ein Unbekannter mit seinem LKW entgegen. Im Bereich einer Kurve kollidierten die Außenspiegel der beiden LKW. Der Unbekannte setzte seine Fahrt auf der B7 in Richtung Bredelar fort. Jetzigen Erkenntnissen nach handelt es sich bei dem flüchtigen LKW um einen weißen 3,5 bis 7,5-Tonner mit Planen- oder Kastenaufbau. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizeiwache in Marsberg unter der Telefonnummer 02992 / 90200 - 3711 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell