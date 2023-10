Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vermeintlicher Kuh-Diebstahl nimmt glückliches Ende

Seehausen (ots)

Am Montagnachmittag wurde bei der Polizei im Kyffhäuserkreis angezeigt, dass eine Kuh von einer Koppel nahe Seehausen gestohlen worden sei. Doch am Dienstagmorgen nahm der vermeintliche Diebstahl der Kuh doch noch eine glückliche Wendung. Einem Jäger war es gelungen, das Tier mit Hilfe einer Wärmebildkamera aufzuspüren. Die vermisste Kuh hatte inzwischen ein Kalb geboren und sich vermutlich deshalb an ein ruhiges Plätzchen zurückgezogen. Die Kuh und das Kalb sind wohlauf. Zu strafbaren Handlungen kam es nicht

