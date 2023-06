Polizei Bochum

POL-BO: Auf dem Rheinischen Esel: Wittener Streifenbeamte verfolgen Motorradfahrer (23) bis nach Bochum

Witten, Bochum (ots)

Eine Verfolgungsfahrt am Samstagabend, 24. Juni, auf dem Rheinischen Esel führte Wittener Streifenbeamte bis nach Bochum. Am Ende stellten sie den Flüchtigen, niemand wurde verletzt.

Weil kein Kennzeichen an seinem Motorrad angebracht war, wollten Polizeibeamte einen 23-jährigen Wittener gegen 20.45 Uhr an einem Zugang des Rheinischen Esels auf Wittener Stadtgebiet kontrollieren. Der ignorierte jedoch die Anhaltezeichen und flüchtete über den Rheinischen Esel in Richtung Bochum. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf.

Als der Wittener das Ende des Radweges auf Bochumer Stadtgebiet erreicht hatte, fuhr er zwischen den dortigen Pollern hindurch auf die Oberstraße und stürzte schließlich auf einem Grünstreifen. Der Wittener blieb unverletzt, sein Motorrad wurde beschädigt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat der 23-Jährige keine Fahrerlaubnis und sein Fahrzeug keine Zulassung. Tests auf Alkohol und Drogen verliefen negativ. Andere Verkehrsteilnehmer wurden während der Verfolgung nicht gefährdet.

Die Beamten stellten das Zweirad sicher und schrieben eine Anzeige. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell