LPI-NDH: 60 Fahrzeuge zu schnell unterwegs

Mühlhausen (ots) - In der Nacht zu Dienstag, gegen 03.30 Uhr, stellte eine Polizeistreife eine Sachbeschädigung an der sogenannten Persiluhr in der Görmarstraße fest. Unbekannte zerstörten eine Plexiglasscheibe der Werbefigur. Die Polizisten erstatteten Anzeige. Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden. Aktenzeichen: 0264041 Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

