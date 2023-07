Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Die PI Remagen hat einen neuen "Vize" - PHK Jan Terporten kennt sich in der Region bestens aus

Mit Wirkung vom 1. Juli 2023 ist die Leitung der PI Remagen wieder komplett: PHK Jan Terporten kehrt aus Koblenz zurück und übernimmt ab sofort die Aufgaben des Stellvertretenden Inspektionsleiters bei der PI Remagen. Der 42-Jährige ist beruflich wie privat ein Kind des Ahrtals und kehrt jetzt an seine Wurzeln zurück. Im Jahre 2000 in den Polizeidienst des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt, wurde Jan Terporten schon im Mai 2005 zum ersten Mal zur PI Remagen versetzt. Hier verrichtete er über Jahre hinweg sehr engagiert und erfolgreich Wechselschichtdienst, wo er sich insbesondere in der Erkennung und Verfolgung von Drogendelikten im Straßenverkehr verdient machte. Im Zusammenwirken mit der Führerscheinstelle der Kreisverwaltung Ahrweiler entstanden dabei Handlungsabläufe und Reaktionsstrukturen, die landesweiten Modellcharakter erhielten. Bereits in 2015 konnte Jan Terporten die Funktion eines Dienstgruppenleiters übertragen werden. Zur Vertiefung seines dienstlichen Horizonts übernahm er ab 2019 die gleichen Aufgaben bei der größten Polizeiinspektion der Region, der PI Koblenz 1. In Vorbereitung auf seine jetzige Funktion durchlief der zweifache Familienvater zuletzt einige Monate in verschiedenen Stationen im Führungsstab des Polizeipräsidiums Koblenz. Menschlich wie fachlich bestens vernetzt und gerüstet, meldet sich PHK Jan Terporten nunmehr wieder in seiner Heimat zurück, wo ihm seine fundierten Kenntnisse der Strukturen im Ahrkreis innerhalb und außerhalb der Polizei sicherlich zum Vorteil gereichen werden. Begrüßt wurde der neue "Stellvertreter" an seinem ersten Arbeitstag vom aktuellen Leiter der übergeordneten Polizeidirektion Mayen, Kriminaldirektor Ralf Durben, sowie von Pascal Rowald, Vorsitzender des örtlichen Personalrates. Neben den Glückwünschen zum neuen Amt brachte Ralf Durben seine Überzeugung zum Ausdruck, dass es in der aktuellen personellen Umbruchsituation wichtig war, mit Jan Terporten eine Führungsfunktion mit einem Beamten besetzen zu können, der aufgrund seiner dienstlichen Vita auch Kaltstartqualitäten mitbringt. Auch Pascal Rowald gratulierte zur Ernennung und freut sich auf die künftige Zusammenarbeit mit einem Freund und Weggefährten.

