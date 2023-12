POL-COE: Senden, Mühlenstraße/Einbrecher in Wohnung

Polizei Coesfeld

Über einen Balkon im ersten Obergeschoss gelangten bislang unbekannte Täter am Donnerstag (30.11.) in eine Wohnung am Mühlenweg in Senden. Auf dem Balkon hebelten sie die Tür auf und gelangte so ins Innere. Dieses durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Die Tatzeit liegt zwischen 12.30 und 20.30 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

