POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Wissen (ots) - In der Nacht zu Mittwoch, den 09.08.2023 wurde in die Räumlichkeiten einer Spedition in Wissen, Alte Hütte, eingebrochen. Die Firma befindet sich in einem abgelegenen Industriegebiet. Der Zugang ins Gebäude erfolgte nach Aufbrechen eines Fensters. Im Innenbereich wurden verschlossene Bürotüren aufgehebelt und die Räumlichkeiten durchwühlt. ...

